***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Şirketimiz adına kayıtlı olan ISPARTA ili GÖNEN İlçesinde kain 121 ada 5 parselde kayıtlı 40.662 M2 de yer alan FABRİKA binamız 31.05.2022 tarihinde ISPARTA İCRA DAİRESİ'nin 2021/47976 esas sayılı dosyasına istinaden 1.derece ipotek sahibi HALKBANK tarafından satışa çıkarılmış ve 3. kişi tarafından 18.960.000 TL bedelle satın alınmış idi. Şirketimiz tarafından söz konusu satışa edilmiş ve bu itirazın sonucu olarak,ISPARTA İCRA HUKUK MAHKEMESİ nin 2022/320 esas sayılı dosyası itiraz değerlendirilmeye alınmış idi. Sözkonusu davanın bugün duruşması yapılmış olup dava 19.01.2023 tarine ertelenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080958BIST