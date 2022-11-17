***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 18:16
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Şirketimiz adına kayıtlı olan ISPARTA ili GÖNEN İlçesinde kain 121 ada 5 parselde kayıtlı 40.662 M2 de yer alan FABRİKA binamız 31.05.2022 tarihinde ISPARTA İCRA DAİRESİ'nin 2021/47976 esas sayılı dosyasına istinaden 1.derece ipotek sahibi HALKBANK tarafından satışa çıkarılmış ve 3. kişi tarafından 18.960.000 TL bedelle satın alınmış idi. Şirketimiz tarafından söz konusu satışa edilmiş ve bu itirazın sonucu olarak,ISPARTA İCRA HUKUK MAHKEMESİ nin 2022/320 esas sayılı dosyası itiraz değerlendirilmeye alınmış idi. Sözkonusu davanın bugün duruşması yapılmış olup dava 19.01.2023 tarine ertelenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080958
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0610
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.052,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,62
|Açılış
|: 1.052,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.927.083
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.411.455.682
|% 2,29
|
|EREGL
|36,90
|7.284.110.669
|% -0,38
|
|ASELS
|40,12
|6.538.087.733
|% 0,70
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,38
|2.244.540.990
|% -2,71
|
|ALBRK
|3,14
|1.171.584.270
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,28
|3.800.541.934
|% -6,29
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,30
|3.189.682.063
|% -6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6121
|18,6191
|% 0,16
|
|Euro
|19,2515
|19,2749
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,9590
|22,0692
|% -0,58
|
|Frank
|19,4538
|19,5710
|% -0,76
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-15,09
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-7,27
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.000
|7.126
|-36,00
|
|Yarım
|3.399
|3.484
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.741
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,94
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|-0,31
|
|B. Petrol
|89,81
|89,81
|-3,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
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17:58
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