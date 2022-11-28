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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.11.2022 18:32
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 535.000 TL tutarındaki borcu 36 ay vade ile ipotek teminatı karşılığında yapılandırılmış olup ,ilgili yapılandırmanın ilk taksit tutarı da peşinen ödenmiştir. İlgili tutar için şirketimiz taşınmaz ve bazı eski yönetim kurulu üyelerinin şahsi mal varlıklarına yönelik ilgili kurumca  konulan tüm hacizler de kaldırılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082708


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IDEAS 44,00 19.279.252 % 10,00  
BASCM 5,06 1.486.392 % 10,00  
SEGYO 3,52 115.831.335 % 10,00  
EUYO 4,07 4.043.688 % 10,00  
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Altın Gr. 1.046 1.046 3,54  
Cumhuriyet 6.988 7.094 -21,00  
Tam 6.987 7.064 28,00  
Yarım 3.389 3.454 14,00  
Çeyrek 1.689 1.726 7,00  
Gümüş.Ons 21,13 21,17 0,21  
Gümüş Gr. 12,64 12,66 0,11  
B. Petrol 83,24 83,24 -0,47  
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