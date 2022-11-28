***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 535.000 TL tutarındaki borcu 36 ay vade ile ipotek teminatı karşılığında yapılandırılmış olup ,ilgili yapılandırmanın ilk taksit tutarı da peşinen ödenmiştir. İlgili tutar için şirketimiz taşınmaz ve bazı eski yönetim kurulu üyelerinin şahsi mal varlıklarına yönelik ilgili kurumca konulan tüm hacizler de kaldırılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082708BIST