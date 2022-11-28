***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2022 18:32
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 535.000 TL tutarındaki borcu 36 ay vade ile ipotek teminatı karşılığında yapılandırılmış olup ,ilgili yapılandırmanın ilk taksit tutarı da peşinen ödenmiştir. İlgili tutar için şirketimiz taşınmaz ve bazı eski yönetim kurulu üyelerinin şahsi mal varlıklarına yönelik ilgili kurumca konulan tüm hacizler de kaldırılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082708
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6908
En Düşük
18,6070
18:0519,3469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0885
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3469
En Düşük
19,2462
18:051.046,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.046,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.047,06
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6202
|18,6532
|% 0,15
|
|Euro
|19,2970
|19,3469
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,2834
|22,3952
|% 0,43
|
|Frank
|19,5813
|19,6992
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9463
|4,9711
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|6,37
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.046
|3,54
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.987
|7.064
|28,00
|
|Yarım
|3.389
|3.454
|14,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.726
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,17
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,66
|0,11
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
-
17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
-
17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
-
17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem