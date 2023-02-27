***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşBilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiArsa Bina ve Makina Teçhizat DeğerlemesiRapor Tarihi24.01.2023AçıklamalarŞirketimizin ve Bağlı Ortaklığımız Diriiplik A.Ş.'nin arsa ve binaları ile makina teçhizatlarının değerlemesi yaptırılmış olup, değerleme raporları Ek'te *.PDF olarak sunulmuştur.Kamuoyuna Sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117252BIST