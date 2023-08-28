***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2023Açıklamalar01.01.2023-30.06.2023 dönemlerine ilişkin faaliyet raporumuz ektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190065BIST