***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %42 oranında ortaklığı bulunan DİRİİPLİK-DİRİLİŞ İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'deki hisselerimiz KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş tarafından satışa çıkarılmış ve hisselerimiz 885.000,00 TL bedelle 3.kişiye satılmıştır. İlgili satışa şirketimiz tarafından itiraz edilmiştir.Konuyu kamuoyunun bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092863BIST