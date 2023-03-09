***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.10.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere şirketimizin bir grup yatırımcısı olağan üstü genel kurul toplanması için şirketimize ihtar çekmiş, Yönetim kurulumuz ise ilgili ihtara cevap verilmemesi konusunda karar almış ve bunu da kamuoyu ile paylaşmış idi. Yine aynı yatırımcılar tarafından ISPARTA 4.Asliye Hukuk Mahkemesine 2022/327 esas numaralı dosya ile olağan üstü genel kurul toplanması için dava açılmış olup ,ilgili davaya şirketimizce itiraz edilmiş idi.Söz konusu davanın bugün duruşması yapılmış olup,dava 15.06.2023 tarihine ertelenmiştir.Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122415BIST