***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2023 18:35
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.10.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere şirketimizin bir grup yatırımcısı olağan üstü genel kurul toplanması için şirketimize ihtar çekmiş, Yönetim kurulumuz ise ilgili ihtara cevap verilmemesi konusunda karar almış ve bunu da kamuoyu ile paylaşmış idi. Yine aynı yatırımcılar tarafından ISPARTA 4.Asliye Hukuk Mahkemesine 2022/327 esas numaralı dosya ile olağan üstü genel kurul toplanması için dava açılmış olup ,ilgili davaya şirketimizce itiraz edilmiş idi.
Söz konusu davanın bugün duruşması yapılmış olup,dava 15.06.2023 tarihine ertelenmiştir.
Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122415
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,7511
17:5920,0654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0815
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,8313
17:591.114,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 9,14
|Açılış
|: 1.114,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.118,49
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9466
|18,9507
|% 0,05
|
|Euro
|20,0694
|20,0772
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,5078
|22,6207
|% 0,58
|
|Frank
|20,1462
|20,2676
|% 0,51
|
|Riyal
|5,0311
|5,0564
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|16,51
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|8,69
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.549
|7.612
|26,00
|
|Yarım
|3.688
|3.725
|13,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.862
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|0,06
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|0,70
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CIMSA, OYAKC
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17:59XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
-
17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
-
17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem