***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2023 16:37
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.06.2023 tarihinde Ahmed Ayhan Memiş isimli şahıs Isparta 4.Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2022/ 327 Esas sayılı dosya ve 31.05.2023 tarihli ara kararına dayanarak yönetim kayyımı olarak atandığını belirten bir bildirim göndermiştir.
Sözkonusu dava, şirketimize genel kurul yapılması için açılmış bir davadır. Mahkemece atanan kayyım da,şirketi genel kurula götürmek için atanmıştır,mahkeme kararında YÖNETİM KAYYIMI olarak atandığına dair bir ibare de yoktur.
Bununla beraber şirketimiz 31.05.2023 tarihinde OLAĞAN GENEL KURUL kararı almış ve bu karar önce KAMU AYDINLATMA PLATFORMU nda ilan edilmiş akabinde Ticaret Sicil İlan sürecine başlanmıştır. Bu nedenle söz konusu dava da hükümsüz kalmıştır. Şirketimiz hakkında olmayan bir yetkiye dayanarak açıklamada bulunan ve bu hareketle manipülatif paylaşımda bulunan şahıs hakkında bugün içerisinde düzeltme metni göndermemesi halinde suç duyurusunda bulunulacaktır.
Şirketimiz yönetim kurulu görevinin başındadır. Genel kurulumuz 14.07.2023 tarihinde OLAĞAN GENEL KURULU yapılacaktır.
Kamuyonun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157317
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