***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2023 19:00
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Isparta 4.Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2022/ 327 Esas sayılı dosya ve 31.05.2023 tarihli ara kararında şirketimize genel kurul yapılması için kayyım ataması kararı çıkmıştır. Şirketmizce ilgili karara itiraz edilmiştir. Ancak mahkeme kararında ısrar etmiş ve karar avukatımıza tebliğ edilmiştir. ilgili karara göre 14.07.2023 tarihinde yapılacak OLAĞAN GENEL KURUL işlemlerini yürütmek üzere sayın AYHAN MEMİŞ YÖNETİM KAYYIMI olarak atanmıştır.
Genel kurulumuz 14.07.2023 tarihinde 31.05.2023 tarihinde ilan edilen gündem ile yapılacaktır.
Kamuyonun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161405
BIST
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18:055.428
En Düşük
|Değişim
|: 4,65%
|| 241,43
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.435
18:0524,7135
En Yüksek
|Değişim
|: 4,87%
|| 1,1471
|Açılış
|: 24,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,8160
En Düşük
23,4314
18:0527,0885
En Yüksek
|Değişim
|: 4,80%
|| 1,2396
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,4126
En Düşük
25,6253
18:051.523,66
En Yüksek
|Değişim
|: 4,03%
|| 59,07
|Açılış
|: 1.523,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.526,87
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|40,48
|115.854.490
|% 10,00
|
|SELGD
|6,60
|4.810.373
|% 10,00
|
|POLTK
|3.049,20
|59.753.135
|% 10,00
|
|VKFYO
|22,66
|61.403.350
|% 10,00
|
|UZERB
|255,20
|1.801.134
|% 10,00
|
|BURVA
|66,15
|39.368.716
|% -10,00
|
|BMSTL
|48,88
|116.480.876
|% -9,98
|
|PAMEL
|128,00
|123.966.646
|% -7,91
|
|INGRM
|605,00
|14.035.912
|% -7,21
|
|PRKME
|17,97
|246.841.390
|% -7,04
|
|THYAO
|180,30
|12.651.158.587
|% 6,43
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|EKGYO
|6,86
|1.574.391.499
|% 5,21
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,7068
|24,7268
|% 4,92
|
|Euro
|27,0342
|27,0713
|% 4,73
|
|Sterlin
|31,4560
|31,6138
|% 4,85
|
|Frank
|27,4967
|27,6624
|% 4,60
|
|Riyal
|6,5800
|6,6130
|% 5,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-17,81
|
|Altın Gr.
|1.520
|1.520
|55,33
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.799
|4.991
|220,00
|
|Çeyrek
|2.407
|2.496
|110,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|17,78
|17,81
|0,63
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|-3,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TKFEN
Yüzde 8.11 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 690, 508 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 312, 414 adet işlem
-
17:57ARCLK
Yüzde 8.25 oranında artışla 120.70 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 760, 703 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 59 artarak (% 4.31 ) 4, 875