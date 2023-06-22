***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIsparta 4.Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2022/ 327 Esas sayılı dosya ve 31.05.2023 tarihli ara kararında şirketimize genel kurul yapılması için kayyım ataması kararı çıkmıştır. Şirketmizce ilgili karara itiraz edilmiştir. Ancak mahkeme kararında ısrar etmiş ve karar avukatımıza tebliğ edilmiştir. ilgili karara göre 14.07.2023 tarihinde yapılacak OLAĞAN GENEL KURUL işlemlerini yürütmek üzere sayın AYHAN MEMİŞ YÖNETİM KAYYIMI olarak atanmıştır.Genel kurulumuz 14.07.2023 tarihinde 31.05.2023 tarihinde ilan edilen gündem ile yapılacaktır.Kamuyonun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161405BIST