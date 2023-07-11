***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.07.2023 23:26
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK tarafından Diriteks hakkında geçmişte hisse değerleri üzerinde manüplatif işlemler yapan ve cezası kesinleşmiş İsmail Düz kendini şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıtıp isimleri tesbit edilmiş olan bazı şirket ortakları ile temas kurup organize bir şekilde hisse değerleri üzerinde işlem gerçekleştirmeye çalıştığı mevcut YK üyeleri tarafından tespit edilmiş ve ilgili suç duyuruları şirketimiz hukuk departmanına bildirilmiş ve gerekli suç duyurularının yapılması için ivedi aksiyon alınması konusunda YK hem fikir olmuşlardır.
Aşağıda SPK tarafından İsmail Düz şüpheli sıfatı ile açılan dava ve savcılık soruşturmaları belirtilmiş olup, iş bu harektlenmenin bu dosyalara eklenmesi konusu da not edilmiştir.
Hukuk Mahkemesi' 2022/253 Esas no
Şüpheli İsmail Duz
2022/11398
Şüpheli İsmail Duz
2022/11399
Şüpheli İsmail Duz
2022/11400
Şüpheli İsmail Duz
İlave olarak Kadir .......'un da kendini YK Bşk Yrd olarak İsmail Düz ile organize olduğu savcılık suç duyurusuna eklenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170584
BIST
'
18:056.363
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 92,52
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.387
18:0526,1060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0174
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
18:0528,7489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0967
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
18:051.620,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.620,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|545,80
|1.575.771.406
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|47.077.531
|% 10,00
|
|IZINV
|39,16
|169.849.951
|% 10,00
|
|DESA
|15,07
|69.244.520
|% 10,00
|
|ISATR
|364.331,00
|364.331
|% 10,00
|
|PRZMA
|33,84
|61.286.593
|% -10,00
|
|IHAAS
|24,30
|235.166.643
|% -10,00
|
|PEGYO
|6,84
|122.902.512
|% -9,88
|
|CANTE
|29,50
|1.506.115.723
|% -9,23
|
|EUKYO
|6,96
|5.583.371
|% -8,90
|
|THYAO
|215,30
|7.548.486.580
|% 0,33
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|ASTOR
|80,10
|6.197.940.653
|% -1,42
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,41
|3.533.883.177
|% 0,36
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,98
|848.766.623
|% 3,11
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0953
|26,1036
|% 0,06
|
|Euro
|28,7044
|28,7572
|% 0,37
|
|Sterlin
|33,6512
|33,8199
|% 0,58
|
|Frank
|29,5555
|29,7336
|% 0,67
|
|Riyal
|6,9383
|6,9731
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.621
|1.621
|5,52
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.447
|10.655
|13,00
|
|Yarım
|5.224
|5.352
|7,00
|
|Çeyrek
|2.620
|2.676
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,41
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56VANGD
Yüzde 6.42 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 769, 777 adet işlem
-
17:55IZINV
Yüzde 10.00 oranında artışla 39.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 437, 864 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, GARAN
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 14 artarak (% 1.82 ) 5, 717
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, GEREL, DERIM, EUYO, TETMT, BNTAS, AVGYO, OYAYO, ONCSM, VKING