***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK tarafından Diriteks hakkında geçmişte hisse değerleri üzerinde manüplatif işlemler yapan ve cezası kesinleşmiş İsmail Düz kendini şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıtıp isimleri tesbit edilmiş olan bazı şirket ortakları ile temas kurup organize bir şekilde hisse değerleri üzerinde işlem gerçekleştirmeye çalıştığı mevcut YK üyeleri tarafından tespit edilmiş ve ilgili suç duyuruları şirketimiz hukuk departmanına bildirilmiş ve gerekli suç duyurularının yapılması için ivedi aksiyon alınması konusunda YK hem fikir olmuşlardır.Aşağıda SPK tarafından İsmail Düz şüpheli sıfatı ile açılan dava ve savcılık soruşturmaları belirtilmiş olup, iş bu harektlenmenin bu dosyalara eklenmesi konusu da not edilmiştir.Hukuk Mahkemesi' 2022/253 Esas noŞüpheli İsmail Duz2022/11398Şüpheli İsmail Duz2022/11399Şüpheli İsmail Duz2022/11400Şüpheli İsmail Duzİlave olarak Kadir .......'un da kendini YK Bşk Yrd olarak İsmail Düz ile organize olduğu savcılık suç duyurusuna eklenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170584BIST