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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.07.2023 23:26
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                                 SPK tarafından Diriteks hakkında geçmişte hisse değerleri üzerinde manüplatif işlemler yapan ve cezası kesinleşmiş İsmail Düz kendini şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıtıp isimleri tesbit edilmiş olan bazı şirket ortakları ile temas kurup organize bir şekilde hisse değerleri üzerinde işlem gerçekleştirmeye çalıştığı mevcut YK üyeleri tarafından tespit edilmiş ve ilgili suç duyuruları şirketimiz hukuk departmanına bildirilmiş ve gerekli suç duyurularının yapılması için ivedi aksiyon alınması konusunda YK hem fikir olmuşlardır. 
 
Aşağıda SPK tarafından İsmail Düz şüpheli sıfatı ile  açılan dava ve savcılık soruşturmaları belirtilmiş olup, iş bu harektlenmenin bu dosyalara eklenmesi konusu da not edilmiştir.
 
Hukuk Mahkemesi' 2022/253 Esas no
Şüpheli İsmail Duz
 
2022/11398
Şüpheli İsmail Duz
 
2022/11399
Şüpheli İsmail Duz
 
2022/11400
Şüpheli İsmail Duz
 
İlave olarak Kadir .......'un da kendini YK Bşk Yrd olarak İsmail Düz ile organize olduğu savcılık suç duyurusuna eklenecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170584


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