***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin geçmiş yönetim döneminden kalan Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcu nakden ve defaten Salix Yatırım Holding A.Ş.'den sağlanan sermaye avansı ile tamamen kapatılmıştır. Şirketimizin Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu kalmamıştır.Kamuoyuna sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179318BIST