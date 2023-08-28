***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin geçmiş dönem yönetimden kalan, ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE olan elektrik borçları,SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş. den sağlanan sermaye avansı ile nakden ve defaten kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190001BIST