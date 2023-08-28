***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin fabrika binasının elektrik tedariği için, ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ tarafından talep edilen güvence bedeli , ilgili organize sanayi bölgesine hitaben ŞEKERBANK T.A.Ş den alınan 190.000 TL değerinde kesin ve süresiz teminat mektubu verilerek gereği yerine getirilmiştir. Bu sebeple şirketimizin fabrika binasında elektrik temini ile ilgili herhangi bir sıkıntısı kalmamıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190005BIST