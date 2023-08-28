***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin esas faaliyet konusu olan battaniye üretimi ile ilgili olarak GAZİANTEP te bulunan iplik tedarikçisi YAKAMOZ KİLİM HALI TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ ile tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.İlk hammade sevkiyatı Çarşamba günü olacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190008BIST