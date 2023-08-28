***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.08.2023 18:42
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin esas faaliyet konusu olan battaniye üretimi ile ilgili olarak GAZİANTEP te bulunan iplik tedarikçisi YAKAMOZ KİLİM HALI TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ ile tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.
İlk hammade sevkiyatı Çarşamba günü olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190008
BIST
'
18:057.942
En Düşük
|Değişim
|: 2,92%
|| 225,06
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
8.009
18:0526,5499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0164
|Açılış
|: 26,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
18:0528,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0804
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
18:051.638,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,62
|Açılış
|: 1.638,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.645,16
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|44,66
|917.560.377
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|123.573.021
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|533.561.467
|% 10,00
|
|ALMAD
|9,02
|166.590.423
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|358.640.725
|% 10,00
|
|ADEL
|549,20
|78.669.056
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|4.939.540
|% -10,00
|
|KENT
|474,50
|4.946.663
|% -10,00
|
|QNBFB
|113,50
|8.228.968
|% -9,99
|
|EGEPO
|20,92
|616.084.679
|% -9,98
|
|SISE
|53,35
|12.463.542.490
|% 4,00
|
|THYAO
|256,00
|12.255.990.268
|% 7,56
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|TUPRS
|146,80
|9.701.923.924
|% 9,96
|
|ASTOR
|135,50
|9.072.968.483
|% 8,05
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|ZOREN
|4,85
|2.210.420.104
|% -0,41
|
|YKBNK
|16,67
|5.519.925.140
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,54
|2.728.800.544
|% -1,16
|
|SKBNK
|4,13
|1.164.845.760
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3926
|26,5382
|% 0,02
|
|Euro
|28,3932
|28,9340
|% 1,12
|
|Sterlin
|33,3474
|33,5147
|% 0,24
|
|Frank
|29,9215
|30,1018
|% 0,08
|
|Riyal
|7,0575
|7,0929
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,28
|
|Altın Gr.
|1.640
|1.640
|6,54
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.973
|11.103
|2,00
|
|Yarım
|5.504
|5.573
|1,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.786
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,71
|20,74
|0,07
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, HEKTS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, TUPRS, THYAO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 26 artarak (% 3.24 ) 7, 027
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OFSYM, FADE, CRFSA, KFEIN, ISBTR, BYDNR, DURDO, PKART, GOKNR, ALFAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, KENT, KTLEV, QNBFL