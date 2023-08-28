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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.08.2023 18:42
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin esas faaliyet konusu olan battaniye üretimi ile ilgili olarak GAZİANTEP te bulunan iplik tedarikçisi YAKAMOZ KİLİM HALI TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ ile tedarik sözleşmesi imzalanmıştır.
İlk hammade sevkiyatı Çarşamba günü olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190008


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IZENR 44,66 917.560.377 % 10,00  
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YYLGD 23,10 533.561.467 % 10,00  
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Altın Gr. 1.640 1.640 6,54  
Cumhuriyet 11.213 11.383 -86,00  
Tam 10.973 11.103 2,00  
Yarım 5.504 5.573 1,00  
Çeyrek 2.743 2.786 0,00  
Gümüş.Ons 24,21 24,23 0,00  
Gümüş Gr. 20,71 20,74 0,07  
B. Petrol 83,72 83,72 -0,23  
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