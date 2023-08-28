***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFaaliyet konumuzu geliştirmek ve karlılığımızı arttırmak amaçlı yapılan çalışmalar sonucunda, DİCLE KALKINMA AJANSI gözetiminde olmak şartıyla SİİRT KAYABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ndan SİİRT İli KURTALAN İlçesi 106 ada 11 parselde kain taşınmaz üzerinde 10 yıl süreli kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Sözkonusu proje kapsamında Tekstil İmalatı yapılacak olup,ilgili alan yatırım teşvik bölgesi sınıırları içinde yer almaktadır.Şirketimizin karlılığını ve üretim kapasitesini arttırmak amaçlı çalışmalarımız devam etmektedir.Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190020BIST