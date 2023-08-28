***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.08.2023 19:00
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Faaliyet konumuzu geliştirmek ve karlılığımızı arttırmak amaçlı yapılan çalışmalar sonucunda, DİCLE KALKINMA AJANSI gözetiminde olmak şartıyla SİİRT KAYABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ndan SİİRT İli KURTALAN İlçesi 106 ada 11 parselde kain taşınmaz üzerinde 10 yıl süreli kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Sözkonusu proje kapsamında Tekstil İmalatı yapılacak olup,ilgili alan yatırım teşvik bölgesi sınıırları içinde yer almaktadır.
Şirketimizin karlılığını ve üretim kapasitesini arttırmak amaçlı çalışmalarımız devam etmektedir.
Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190020
BIST
'
18:057.942
En Düşük
|Değişim
|: 2,92%
|| 225,06
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
8.009
18:0526,5504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0169
|Açılış
|: 26,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
18:0528,9316
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,3190
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
18:051.638,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,62
|Açılış
|: 1.638,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.645,16
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|44,66
|917.560.377
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|123.573.021
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|533.561.467
|% 10,00
|
|ALMAD
|9,02
|166.590.423
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|358.640.725
|% 10,00
|
|ADEL
|549,20
|78.669.056
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|4.939.540
|% -10,00
|
|KENT
|474,50
|4.946.663
|% -10,00
|
|QNBFB
|113,50
|8.228.968
|% -9,99
|
|EGEPO
|20,92
|616.084.679
|% -9,98
|
|SISE
|53,35
|12.463.542.490
|% 4,00
|
|THYAO
|256,00
|12.255.990.268
|% 7,56
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|TUPRS
|146,80
|9.701.923.924
|% 9,96
|
|ASTOR
|135,50
|9.072.968.483
|% 8,05
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|ZOREN
|4,85
|2.210.420.104
|% -0,41
|
|YKBNK
|16,67
|5.519.925.140
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,54
|2.728.800.544
|% -1,16
|
|SKBNK
|4,13
|1.164.845.760
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3828
|26,5495
|% 0,06
|
|Euro
|28,4602
|28,6105
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,3496
|33,5169
|% 0,24
|
|Frank
|29,9235
|30,1038
|% 0,09
|
|Riyal
|7,0580
|7,0934
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|4,59
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.641
|7,37
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.981
|11.111
|10,00
|
|Yarım
|5.508
|5.577
|5,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.788
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,74
|20,76
|0,09
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, HEKTS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, TUPRS, THYAO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 26 artarak (% 3.24 ) 7, 027
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OFSYM, FADE, CRFSA, KFEIN, ISBTR, BYDNR, DURDO, PKART, GOKNR, ALFAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, KENT, KTLEV, QNBFL