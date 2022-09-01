***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
01.09.2022 14:50
***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (02.09.2022 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059290
BIST
16:103.169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,00
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:1018,2175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:1018,2292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0677
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:10994,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,82
|Açılış
|: 994,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:10
|CLEBI
|397,10
|110.858.573
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.095.374
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.690.106
|% 9,99
|
|DURDO
|35,28
|24.459.969
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|MTRKS
|52,80
|2.332.915
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,62
|65.723.149
|% -8,29
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,60
|40.659.555
|% -7,16
|
|PAMEL
|117,00
|16.875.220
|% -6,40
|
|HALKB
|9,02
|5.024.715.557
|% 4,64
|
|THYAO
|71,65
|4.805.223.994
|% -1,98
|
|PETKM
|14,08
|4.648.898.573
|% -2,36
|
|GARAN
|23,54
|4.418.035.358
|% 2,35
|
|YKBNK
|7,61
|4.335.090.730
|% 8,10
|
|YKBNK
|7,61
|4.335.090.730
|% 8,10
|
|EKGYO
|4,06
|2.398.159.444
|% 1,25
|
|HALKB
|9,02
|5.024.715.557
|% 4,64
|
|ISCTR
|8,28
|3.703.295.858
|% 4,55
|
|VAKBN
|7,78
|2.784.672.068
|% 6,43
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1932
|18,2175
|% 0,18
|
|Euro
|18,2216
|18,2292
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,0098
|21,1152
|% -0,33
|
|Frank
|18,5147
|18,6262
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8302
|4,8545
|% 0,12
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-14,14
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-5,82
|
|Cumhuriyet
|6.671
|6.772
|-37,00
|
|Tam
|6.697
|6.750
|-24,00
|
|Yarım
|3.263
|3.300
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,75
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|-2,14
|