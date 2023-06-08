***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2023 15:10
***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DIRIT
Açıklamalar Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Ahmed Ayhan Memiş tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157243
BIST
15:315.499
En Düşük
|Değişim
|: -1,13%
|| -62,66
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.480
En Yüksek
5.594
15:3123,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1431
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
15:3125,2689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,3243
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
15:311.468,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 17,32
|Açılış
|: 1.468,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.468,47
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler15:29
|SODSN
|31,90
|2.809.656
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|60.860.413
|% 9,98
|
|EGPRO
|91,50
|86.203.388
|% 9,98
|
|EGEPO
|16,14
|26.026.840
|% 9,95
|
|VKFYO
|13,07
|6.634.868
|% 9,92
|
|IMASM
|17,66
|594.763.180
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|46.677.613
|% -9,97
|
|OTTO
|130,00
|1.312.100
|% -7,14
|
|EKIZ
|15,83
|749.792
|% -6,66
|
|EUKYO
|5,40
|10.341.063
|% -6,41
|
|EKGYO
|7,84
|2.161.651.377
|% -1,63
|
|KOZAL
|24,40
|1.410.849.037
|% -2,24
|
|ALFAS
|379,50
|1.383.743.474
|% 2,62
|
|EUPWR
|91,05
|898.852.203
|% 2,07
|
|HALKB
|13,37
|847.498.507
|% 0,22
|
|IHLGM
|1,06
|46.515.409
|% -1,85
|
|ODAS
|6,76
|293.045.181
|% -2,73
|
|IMASM
|17,66
|594.763.180
|% -9,99
|
|PSGYO
|7,07
|207.415.925
|% 2,17
|
|AHGAZ
|7,75
|211.688.480
|% -1,27
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3888
|23,3983
|% 0,61
|
|Euro
|25,3236
|25,4730
|% 2,12
|
|Sterlin
|29,1044
|29,2504
|% 0,91
|
|Frank
|25,7420
|25,8971
|% 1,13
|
|Riyal
|6,2182
|6,2493
|% 0,56
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|16,21
|
|Altın Gr.
|1.464
|1.464
|13,09
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.955
|-30,00
|
|Tam
|9.751
|10.016
|-29,14
|
|Yarım
|4.803
|4.882
|13,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.437
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|17,82
|17,84
|0,29
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|0,52
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 09 kaybederek (% -1.11 ) 6, 146
-
15:41XU100
Endeks 5, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 58, 840.00 milyon TL de
-
15:39KLRHO
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 014, 579 adet işlem
-
15:36XU100
Endeks 5, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 57, 642.00 milyon TL de
-
15:32IHEVA
Yüzde -9.57 oranında düşüşle 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 023, 320 adet işlem