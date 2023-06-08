***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )Yapılan açıklama düzeltme mi? EvetKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 08.06.2023İlgili Şirketler DIRITAçıklamalar Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Ahmed Ayhan Memiş tarafından Kuruluşumuza gönderilen düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157337BIST