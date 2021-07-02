***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.07.2021 09:59
***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DIRIT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ersin Ertan Er tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945629
BIST
10:001.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,35
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.379
En Düşük
1.377
10:008,6911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0406
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6927
En Düşük
8,6441
10:0010,2787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0125
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
10:00496,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,18
|Açılış
|: 496,32
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:00
|BLCYT
|19,46
|43.855.244
|% 31,04
|
|ARCLK
|31,62
|8.319.760
|% 5,97
|
|BERA
|13,80
|1.805.702
|% 4,47
|
|SEKUR
|23,32
|9.765.919
|% 4,11
|
|TACTR
|35,80
|206.566
|% 3,83
|
|EUKYO
|5,40
|310.705
|% -10,00
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|IDGYO
|1,93
|92.696
|% -5,94
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|AYCES
|66,60
|12.188
|% -3,97
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 0,00
|
|SASA
|27,68
|474.851.284
|% 0,00
|
|SISE
|7,76
|315.806.352
|% 0,00
|
|TAVHL
|25,42
|307.946.255
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 0,00
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|59.840.948
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,06
|44.267.544
|% 0,00
|
|SISE
|7,76
|315.806.352
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6882
|8,6911
|% 0,47
|
|Euro
|10,2725
|10,2787
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9116
|11,9713
|% 0,37
|
|Frank
|9,3400
|9,3962
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% 0,44
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-2,02
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,27
|0,03
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|-0,17
|
Seans Raporu
10:00
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10:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.33 ) 1, 484
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BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ARENA, IDGYO, ECBYO
-
10:12
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SEKUR, SAYAS
-
10:12
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA