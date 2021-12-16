***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.12.2021 10:16
***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ersin Ertan Er tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983657
BIST
18:052.279
En Yüksek
|Değişim
|: 5,38%
|| 116,29
|Açılış
|: 2.183
|
|Önceki Kapanış
|: 2.162
|
2.279
En Düşük
2.176
18:0515,6840
En Yüksek
|Değişim
|: 5,94%
|| 0,8795
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8500
|
15,7304
En Düşük
14,7728
18:0517,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 6,33%
|| 1,0577
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7000
|
17,8425
En Düşük
16,6925
18:05904,41
En Yüksek
|Değişim
|: 6,95%
|| 58,81
|Açılış
|: 904,41
|
|Önceki Kapanış
|: 845,60
|
906,33
En Düşük
843,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|6.063,30
|3.826.982
|% 10,00
|
|SUMAS
|93,50
|1.347.500
|% 10,00
|
|POLTK
|590,70
|30.023.731
|% 10,00
|
|TETMT
|302,50
|8.834.381
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.290,00
|363.917
|% 10,00
|
|DOBUR
|135,20
|18.798.769
|% -9,99
|
|HEDEF
|6,16
|137.309.582
|% -9,94
|
|VANGD
|6,35
|88.826.451
|% -6,48
|
|MERKO
|5,22
|56.026.892
|% -6,45
|
|SEKUR
|18,50
|75.401.890
|% -5,90
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|GARAN
|12,41
|4.582.294.395
|% 3,50
|
|KRDMD
|12,34
|4.141.219.987
|% 6,29
|
|THYAO
|25,12
|3.657.675.618
|% 6,98
|
|EREGL
|33,60
|2.820.134.485
|% 8,53
|
|YKBNK
|4,00
|2.178.195.373
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,77
|1.423.848.483
|% 6,13
|
|TSKB
|1,80
|873.822.075
|% 9,76
|
|SKBNK
|1,27
|539.516.116
|% 4,10
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6614
|15,6840
|% 5,94
|
|Euro
|17,7338
|17,7766
|% 6,33
|
|Sterlin
|20,7866
|20,8908
|% 6,29
|
|Frank
|16,9329
|17,0349
|% 6,27
|
|Riyal
|4,1582
|4,1791
|% 5,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|19,43
|
|Altın Gr.
|903
|904
|58,00
|
|Cumhuriyet
|5.925
|6.015
|339,00
|
|Tam
|5.896
|6.049
|342,25
|
|Yarım
|2.850
|2.926
|165,55
|
|Çeyrek
|1.429
|1.463
|82,78
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,80
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|1,28
|