***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.07.2023 13:46
***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DIRIT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Savaş Kollik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165765
BIST
'
15:065.974
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -30,38
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.055
15:0626,0856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1243
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
15:0628,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1443
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
15:061.616,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.616,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler15:06
|YAPRK
|111,10
|71.412.966
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|18.394.095
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|112.162.054
|% 10,00
|
|OTKAR
|223,30
|709.850.836
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|78.027.917
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.459,20
|460.704.431
|% -4,94
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|INGRM
|545,00
|5.551.909
|% -3,98
|
|ACSEL
|85,05
|41.234.436
|% -3,74
|
|THYAO
|208,70
|6.527.246.827
|% 0,29
|
|KOZAL
|27,32
|2.903.339.752
|% 0,89
|
|TCELL
|38,70
|2.413.296.376
|% 3,42
|
|TUPRS
|83,25
|2.263.539.249
|% -0,89
|
|YKBNK
|13,06
|2.203.414.103
|% -2,61
|
|EKGYO
|7,71
|1.396.532.921
|% -0,90
|
|YKBNK
|13,06
|2.203.414.103
|% -2,61
|
|VKGYO
|3,24
|491.585.570
|% 6,58
|
|SKBNK
|2,77
|382.479.145
|% -2,46
|
|ODAS
|7,80
|1.031.789.809
|% 2,23
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0803
|26,0856
|% 0,48
|
|Euro
|28,4142
|28,4526
|% 0,51
|
|Sterlin
|33,0275
|33,1931
|% 0,23
|
|Frank
|28,8955
|29,0696
|% 0,11
|
|Riyal
|6,9344
|6,9692
|% 0,34
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|6,03
|
|Cumhuriyet
|10.776
|10.939
|19,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.208
|5.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,16
|19,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,16
|76,16
|-0,09
|
Seans Raporu
15:06
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-
15:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, AKBNK, GARAN
-
15:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 68 kaybederek (% -0.53 ) 5, 368
-
15:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OTKAR, EUKYO, FORTE, BRKSN, AVTUR, YAPRK, YAYLA, RAYSG, KRGYO, AVHOL
-
15:20
PSDTC, MARTI, EMKEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:20
VKFYO, BRYAT, değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında