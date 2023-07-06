***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.07.2023 13:22
***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Savaş Kollik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166208
BIST
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14:126.185
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 78,18
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.208
14:1226,0830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0160
|Açılış
|: 26,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,8932
14:1228,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1831
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
14:121.614,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.614,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler14:12
|TETMT
|267,40
|19.124.754
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|131.119.360
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|34.603.687
|% 10,00
|
|YAPRK
|122,20
|55.823.935
|% 9,99
|
|GLBMD
|14,86
|13.928.865
|% 9,99
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,80
|69.311.164
|% -4,97
|
|ATLAS
|4,03
|19.017.180
|% -3,12
|
|MERIT
|52,00
|38.391.366
|% -2,99
|
|ESCAR
|95,00
|63.450.210
|% -2,81
|
|THYAO
|217,80
|5.714.529.863
|% 0,60
|
|TUPRS
|88,00
|3.051.083.681
|% 3,96
|
|SISE
|47,12
|2.741.116.601
|% 2,04
|
|EKGYO
|8,09
|2.534.815.693
|% 3,32
|
|YKBNK
|13,30
|2.429.246.939
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,09
|2.534.815.693
|% 3,32
|
|YKBNK
|13,30
|2.429.246.939
|% 0,30
|
|ZOREN
|3,56
|585.623.556
|% 1,14
|
|ODAS
|8,37
|1.045.024.117
|% 6,35
|
|ISCTR
|14,27
|1.629.508.683
|% 0,14
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0525
|26,0830
|% 0,06
|
|Euro
|28,4248
|28,4604
|% 0,65
|
|Sterlin
|33,2052
|33,3717
|% 0,54
|
|Frank
|29,0149
|29,1897
|% 0,40
|
|Riyal
|6,9322
|6,9670
|% 0,02
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|9,51
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|8,25
|
|Cumhuriyet
|10.802
|10.965
|30,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.223
|5.345
|24,00
|
|Çeyrek
|2.620
|2.673
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,45
|0,05
|
|B. Petrol
|76,73
|76,73
|0,08
|