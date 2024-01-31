***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.01.2024 09:57
***DIRIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Savaş Kollik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244080
BIST
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12:378.487
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 12,95
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
12:3730,3584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0079
|Açılış
|: 30,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
12:3732,9050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0340
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
12:371.990,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.990,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler12:37
|VRGYO
|39,38
|176.312.017
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|38.858.561
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|32.681.083
|% 10,00
|
|EGPRO
|182,60
|106.867.468
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|177.617.167
|% 9,98
|
|DIRIT
|19,62
|1.077.589
|% -10,00
|
|KBORU
|151,10
|349.266.938
|% -9,95
|
|LINK
|333,50
|255.592.762
|% -6,19
|
|MACKO
|84,45
|39.317.521
|% -4,47
|
|YBTAS
|176.500,00
|176.500
|% -4,34
|
|THYAO
|270,75
|2.820.692.758
|% -0,46
|
|BINHO
|558,50
|1.998.259.349
|% 6,18
|
|CATES
|84,30
|1.804.634.230
|% -4,20
|
|MIATK
|43,28
|1.694.442.773
|% 3,49
|
|EREGL
|43,46
|1.601.849.621
|% 0,28
|
|EKGYO
|10,00
|1.186.999.891
|% -1,48
|
|ZOREN
|4,67
|302.756.670
|% 0,65
|
|TSPOR
|1,57
|92.013.861
|% 1,29
|
|PETKM
|22,02
|1.039.154.134
|% 1,10
|
|ISCTR
|25,24
|1.177.543.765
|% -1,48
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3548
|30,3584
|% 0,03
|
|Euro
|32,8905
|32,9050
|% -0,10
|
|Sterlin
|38,3868
|38,5794
|% -0,06
|
|Frank
|35,0691
|35,2804
|% -0,01
|
|Riyal
|8,0745
|8,1150
|% 0,07
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,09
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|925,92
|928,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,94
|985,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,24
|2.039,62
|% 0,66
|