***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 10:30
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860668
BIST
10:37120.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 857,59
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.309
En Düşük
119.943
10:376,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
10:377,8479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
10:37401,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,90
|Açılış
|: 401,59
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,24
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|9.674.332
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|2.238.121
|% 9,99
|
|PKENT
|490,00
|343.980
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,72
|4.358.575
|% 9,98
|
|DITAS
|27,60
|1.112.590
|% -8,31
|
|LUKSK
|20,84
|644.257
|% -6,63
|
|AYEN
|5,17
|3.690.197
|% -6,34
|
|DOBUR
|21,30
|241.762
|% -4,91
|
|DURDO
|17,77
|342.675
|% -4,56
|
|EKGYO
|2,33
|226.796.045
|% 1,30
|
|GUSGR
|5,47
|175.276.466
|% 0,92
|
|ASELS
|33,28
|149.535.678
|% 0,42
|
|ODAS
|2,91
|129.393.658
|% 1,75
|
|AFYON
|4,53
|127.561.626
|% 4,86
|
|EKGYO
|2,33
|226.796.045
|% 1,30
|
|TSKB
|1,28
|67.614.524
|% 0,79
|
|ODAS
|2,91
|129.393.658
|% 1,75
|
|CEMAS
|1,84
|80.788.593
|% 2,22
|
|USAK
|1,94
|80.043.621
|% 4,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6722
|8,7156
|% 0,20
|
|Frank
|7,2777
|7,3215
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|4,77
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.609
|2.632
|9,10
|
|Tam
|2.687
|2.701
|9,40
|
|Yarım
|1.304
|1.321
|4,60
|
|Çeyrek
|654
|661
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|0,33
|
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