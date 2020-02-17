***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteNiğde Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 / 4. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarDönem Net Karı sehven eksi gösterildiğinden ekte düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819624BIST