***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket'imiz tarafından "Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş." ile "3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin paylarının satın ve devir alınmasına ilişkin süreçlerin başlatıldığı hususu 04.10.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız vasıtasıyla detaylı olarak kamuya duyurulmuş olup, söz konusu satın alma işlemine Rekabet Kurulu'nun 25.11.2021 tarihli toplantısında onay verildiği bugün (26.11.2021) tarafımıza tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979836BIST