***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2021 16:38
***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imiz tarafından "Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş." ile "3S Kalıp Aparat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin paylarının satın ve devir alınmasına ilişkin süreçlerin başlatıldığı hususu 04.10.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız vasıtasıyla detaylı olarak kamuya duyurulmuş olup, söz konusu satın alma işlemine Rekabet Kurulu'nun 25.11.2021 tarihli toplantısında onay verildiği bugün (26.11.2021) tarafımıza tebliğ edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979836
BIST
16:231.769
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.811
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En Düşük
1.768
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711,57
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ARMDA
|63,25
|4.212.053
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|136.069.539
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.730.558
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.710.846
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.205.667
|% -9,98
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|THYAO
|16,91
|3.092.378.611
|% -9,96
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|PGSUS
|88,15
|622.277.990
|% -9,96
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|DURDO
|20,86
|70.738.546
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,62
|376.702.228
|% -9,76
|
|THYAO
|16,91
|3.092.378.611
|% -9,96
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|SASA
|39,62
|1.447.763.708
|% 1,23
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|GARAN
|11,48
|1.357.927.505
|% -2,21
|
|HALKB
|5,00
|1.123.882.195
|% -4,76
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|YKBNK
|3,19
|1.082.459.812
|% -4,20
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|YKBNK
|3,19
|1.082.459.812
|% -4,20
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|EKGYO
|2,20
|652.974.669
|% -0,45
|
|HALKB
|5,00
|1.123.882.195
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.092.378.611
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,68
|265.079.021
|% 0,60
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|12,2905
|12,3168
|% 2,64
|
|Euro
|13,8691
|13,9050
|% 3,25
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|Sterlin
|16,2589
|16,3404
|% 2,00
|
|Frank
|13,1576
|13,2369
|% 3,04
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|Riyal
|3,2488
|3,2651
|% 1,88
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.801
|1.801
|12,09
|
|Altın Gr.
|711
|711
|20,77
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.664
|4.787
|138,68
|
|Yarım
|2.254
|2.315
|67,08
|
|Çeyrek
|1.131
|1.158
|33,54
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,31
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|Gümüş Gr.
|9,25
|9,26
|0,15
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|B. Petrol
|77,73
|77,73
|-4,49
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