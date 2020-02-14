***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYETKİ BELGESİNİN YENİ TİCARET UNVANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİSermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2019 Tarih ve 32992422-205.03.03-E.1351 sayılıyazısı ile "Dar Yetkili Aracı Kurum" yetki belgemiz yeni unvanımızla tekrar düzenlenmiştir.Saygılarımızla.DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819022BIST