***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2020 14:45
***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YETKİ BELGESİNİN YENİ TİCARET UNVANINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2019 Tarih ve 32992422-205.03.03-E.1351 sayılı
yazısı ile "Dar Yetkili Aracı Kurum" yetki belgemiz yeni unvanımızla tekrar düzenlenmiştir.
Saygılarımızla.
DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819022
BIST
15:43120.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 56,10
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.399
15:436,0609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0652
En Düşük
6,0344
15:436,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
15:43307,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,93
|Açılış
|: 307,22
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,86
|622.384.497
|% 19,17
|
|AYCES
|12,74
|6.160.168
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,07
|440.187.123
|% 12,87
|
|ARDYZ
|17,70
|277.580.096
|% 12,03
|
|DGGYO
|6,88
|9.429.956
|% 10,79
|
|TUKAS
|12,83
|2.961.411
|% -15,92
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,13
|43.105.916
|% -9,36
|
|OZBAL
|2,40
|12.220.552
|% -8,40
|
|QNBFL
|145,20
|181.251
|% -7,52
|
|ASELS
|29,14
|1.156.042.248
|% 3,26
|
|THYAO
|14,91
|1.150.720.562
|% -0,53
|
|GSRAY
|2,86
|622.384.497
|% 19,17
|
|ISGYO
|2,21
|568.974.673
|% 6,76
|
|BJKAS
|3,07
|440.187.123
|% 12,87
|
|ISGYO
|2,21
|568.974.673
|% 6,76
|
|GSRAY
|2,86
|622.384.497
|% 19,17
|
|CEMAS
|1,23
|189.107.578
|% 1,65
|
|BJKAS
|3,07
|440.187.123
|% 12,87
|
|KARSN
|1,91
|259.020.591
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8751
|7,9146
|% 0,18
|
|Frank
|6,1502
|6,1873
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6112
|1,6193
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,64
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.033
|2.064
|4,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|1,03
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,49
|
|Çeyrek
|490
|502
|0,25
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,07
|57,07
|0,73
|