***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.06.2020 (bugün) tarihinde almış olduğu görev taksimi kararına göreYönetim Kurulu Başkanı olarak Sayın Hayrettin ÇAYCIYönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Sayın Sevgür ARSLANPAYSayın Ümit ULUÇAMSayın Metin YARAŞSayın Tolga EDİZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve,Sayın Hasan Tahsin TUĞRULSayın Mustafa Kenan SELÇUK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853574BIST