***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 18:36
***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2021 (bugün) tarihinde almış olduğu görev taksimi kararına göre
Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sayın Hayrettin ÇAYCI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Sayın Sevgür ARSLANPAY
Sayın Ümit ULUÇAM
Sayın Metin YARAŞ
Sayın Tolga EDİZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve,
Sayın Hasan Tahsin TUĞRUL
Sayın Mustafa Kenan SELÇUK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924477
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