***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.08.2022 15:58
***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK ONAY
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.680.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.08.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, nominal tutara kadar, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 2.680.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi Spk tarafından onaylanmıştır
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057105
BIST
16:153.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 14,97
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
16:1518,1195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0405
|Açılış
|: 18,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
16:1518,2340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0270
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
16:151.023,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.023,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,72
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler16:13
|HKTM
|13,31
|1.282.299
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.940.931
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.790.842
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.891.970
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,52
|78.099.545
|% -9,22
|
|GZNMI
|41,90
|377.879.156
|% -8,63
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DENGE
|2,24
|58.025.091
|% -7,82
|
|DOKTA
|32,22
|12.474.627
|% -6,55
|
|THYAO
|69,70
|3.911.066.859
|% 0,07
|
|SISE
|25,72
|2.951.164.141
|% 0,86
|
|PETKM
|11,13
|2.579.877.521
|% 0,63
|
|EREGL
|29,84
|2.411.653.945
|% 1,22
|
|TUPRS
|333,50
|2.331.100.054
|% 1,37
|
|EKGYO
|3,73
|1.686.169.436
|% 2,47
|
|YKBNK
|5,76
|2.105.986.601
|% -2,54
|
|DOHOL
|4,92
|1.271.377.779
|% 3,80
|
|ALBRK
|2,02
|482.585.475
|% 3,06
|
|PETKM
|11,13
|2.579.877.521
|% 0,63
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1119
|18,1206
|% 0,23
|
|Euro
|18,2230
|18,2356
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,3830
|21,4903
|% -0,51
|
|Frank
|18,8632
|18,9768
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8090
|4,8331
|% 0,28
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-2,05
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|1,43
|
|Cumhuriyet
|6.828
|6.931
|-26,00
|
|Tam
|6.860
|6.912
|-25,00
|
|Yarım
|3.343
|3.379
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.689
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|-1,23
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28XU100
Endeks 3, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 48, 020.00 milyon TL de
-
16:28MTRYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 501 adet işlem
-
16:27KARSN
Yüzde 6.03 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 263, 632 adet işlem
-
16:26BRKO
Yüzde 8.54 oranında artışla 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 185, 447 adet işlem
-
16:25CANTE
Yüzde 9.35 oranında artışla 83.65 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 274 adet işlem