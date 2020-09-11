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***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

11.09.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***DNISI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

     Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI.E) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DNISI.E payında mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirlerine ilave olarak 14/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Brüt Takas" ve "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır).
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/10/2020'dir.
DNISI.E payında 08/09/2020 tarihinden itibaren uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" tedbirleri 13/10/2020 tarihine kadar devam edecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874760


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