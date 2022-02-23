***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
23.02.2022 22:44
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 0 0 4.285.418 -93.363 1.066.017 10.507.612 7.505.859 39.271.543 39.271.543
Transferler
30 512.324 6.993.535 -7.505.859 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 26.203 8.613.135 8.639.338 8.639.338
Dönem Karı (Zararı)
30 8.613.135 8.613.135 8.613.135
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 26.203 26.203 26.203
Sermaye Arttırımı
30 9.150.000 9.150.000 9.150.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -109 -109 -109
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 22.600.260 22.600.260 22.600.260
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 112.711 112.711 112.711
Dönem Sonu Bakiyeler
25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743
Transferler
30 494.557 8.118.578 -8.613.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 34.626.186 27.913 33.688.570 68.342.669 68.342.669
Dönem Karı (Zararı)
30 33.688.570 33.688.570 33.688.570
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 34.626.186 27.913 34.654.099 34.654.099
Sermaye Arttırımı
30 1.725.000 1.725.000 1.725.000
Kar Payları
30 -2.469.341 -2.469.341 -2.469.341
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 109 109 109
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 21.000.705 21.000.705 21.000.705
Dönem Sonu Bakiyeler
26.875.000 0 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.263.693 -11.977.788
Dönem Karı (Zararı)
33.688.570 8.613.135
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 33.688.570 8.613.135
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
367.759 1.852.955
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 1.882.778 2.029.380
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -131.279 54.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -131.279 54.146
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 563.334 340.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 563.184 423.967
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 150 -83.777
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 414.745 11.181
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -3.067.459 -1.361.603
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 3.176.968 1.124.243
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 802.079 486.648
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -496.843 -238.107
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -2.361.819 19.782
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 -601.724
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -601.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.537.031 -22.495.035
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 5.703.828 -12.346.859
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -14.264.518 -3.294.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -379 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -14.264.139 -3.294.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -9.584 36.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -9.584 36.783
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -944.447 -4.762.335
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -8.320.351 486.915
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 7.480.853 -984.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -21.609 -5.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.502.462 -978.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 345.290 88.641
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 561.138 -1.655.118
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -553.553
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 561.138 -1.101.565
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 894.368 230.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -983.608 -295.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -983.608 -323.972
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 28.934
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.519.298 -12.028.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -92.927 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 1.837.322 51.157
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.270.348 -5.072.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 748.002
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 748.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -31.270.348 -5.820.773
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -31.270.348 -5.820.773
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.284.170 33.984.711
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 21.000.705 35.605.273
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 21.000.705 35.605.273
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 1.725.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
30 0 -109
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 0 -109
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 109 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 109 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 2.035.079 9.445.403
Kredilerden Nakit Girişleri
47 2.035.079 9.445.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -4.069.766 -6.775.981
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -4.069.766 -6.775.981
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -677.036 -582.266
Ödenen Temettüler
30 -2.469.341 0
Ödenen Faiz
37 -3.176.968 -1.099.199
Alınan Faiz
37 2.916.388 1.246.603
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 0 -3.855.013
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.277.515 16.934.152
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.277.515 16.934.152
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.065.853 15.016.701
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.343.368 31.950.853
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 44.494.439 32.065.853
Finansal Yatırımlar
47 7.445.771 13.149.599
Ticari Alacaklar
7 29.860.857 16.267.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 379 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 29.860.478 16.267.139
Diğer Alacaklar
9 11.555 1.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.555 1.971
Stoklar
10 11.756.459 10.812.012
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.122.789 802.438
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.122.789 802.438
Diğer Dönen Varlıklar
29 1.307.580 323.972
ARA TOPLAM
103.999.450 73.422.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.999.450 73.422.984
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
14 94.506.635 26.482.098
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.397.889 1.066.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 5.487 10.606
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 5.487 10.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.910.011 27.558.909
TOPLAM VARLIKLAR
199.909.461 100.981.893
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 260.692 1.120.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 260.692 1.120.715
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,47 6.063.714 4.447.960
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 592.653 457.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 5.471.061 3.990.097
Ticari Borçlar
7 12.341.548 5.357.538
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 39.489 61.098
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 12.302.059 5.296.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Bor 27 678.603 333.313
Diğer Borçlar
9 698.601 137.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 698.601 137.463
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.516.315 1.621.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.516.315 1.621.947
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.888.479 51.157
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 187.849 151.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 103.726 67.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 84.123 83.973
ARA TOPLAM
24.635.801 13.221.711
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.635.801 13.221.711
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,47 3.254.641 6.232.103
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 820.625 588.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 2.434.016 5.643.759
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.558.299 1.152.036
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 2.087.835 602.300
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.900.775 7.986.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.536.576 21.208.150
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
168.372.885 79.773.743
Ödenmiş Sermaye
30 26.875.000 25.150.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 0 -109
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 43.600.965 22.600.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 38.872.357 4.218.258
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 38.872.357 4.218.258
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 38.911.604 4.285.418
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -39.247 -67.160
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.072.898 1.578.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 23.263.095 17.613.858
Net Dönem Karı veya Zararı
30 33.688.570 8.613.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
168.372.885 79.773.743
TOPLAM KAYNAKLAR
199.909.461 100.981.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 105.803.325 61.471.222
Satışların Maliyeti
28,31 -84.150.229 -47.270.643
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.653.096 14.200.579
BRÜT KAR (ZARAR)
21.653.096 14.200.579
Genel Yönetim Giderleri
28 -2.605.262 -1.843.437
Pazarlama Giderleri
28 -5.609.714 -3.405.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 6.887.027 2.297.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -6.584.019 -2.674.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.741.128 8.574.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 57.753 986.847
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -14.532 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -282.984 12.040
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.501.365 9.573.441
Finansman Gelirleri
37 27.950.458 4.636.363
Finansman Giderleri
37 -4.227.818 -3.516.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.224.005 10.693.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.535.435 -2.080.124
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -5.904.233 -2.066.892
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 2.368.798 -13.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.688.570 8.613.135
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.688.570 8.613.135
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 33.688.570 8.613.135
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 1,25000000 0,35000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 1,27000000 0,35000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.654.099 26.202
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 38.473.540 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 34.891 32.753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -3.854.332 -6.551
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
38 -3.847.354 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38 -6.978 -6.551
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
- 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.654.099 26.202
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.342.669 8.639.337
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
68.342.669 8.639.337
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003934
BIST