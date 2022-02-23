***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 0 0 4.285.418 -93.363 1.066.017 10.507.612 7.505.859 39.271.543 39.271.543Transferler30 512.324 6.993.535 -7.505.859 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 26.203 8.613.135 8.639.338 8.639.338Dönem Karı (Zararı)30 8.613.135 8.613.135 8.613.135Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 26.203 26.203 26.203Sermaye Arttırımı30 9.150.000 9.150.000 9.150.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 -109 -109 -109Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 22.600.260 22.600.260 22.600.260Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 112.711 112.711 112.711Dönem Sonu Bakiyeler25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743Transferler30 494.557 8.118.578 -8.613.135 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 34.626.186 27.913 33.688.570 68.342.669 68.342.669Dönem Karı (Zararı)30 33.688.570 33.688.570 33.688.570Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 34.626.186 27.913 34.654.099 34.654.099Sermaye Arttırımı30 1.725.000 1.725.000 1.725.000Kar Payları30 -2.469.341 -2.469.341 -2.469.341Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 109 109 109Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 21.000.705 21.000.705 21.000.705Dönem Sonu Bakiyeler26.875.000 0 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 168.372.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.263.693 -11.977.788Dönem Karı (Zararı)33.688.570 8.613.135Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 33.688.570 8.613.135Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler367.759 1.852.955Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17,20 1.882.778 2.029.380Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -131.279 54.146Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -131.279 54.146Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 563.334 340.190Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 563.184 423.967Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 150 -83.777Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,37 414.745 11.181Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -3.067.459 -1.361.603Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 3.176.968 1.124.243Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 802.079 486.648Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -496.843 -238.107Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -2.361.819 19.782Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 0 -601.724Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 0 -601.724İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.537.031 -22.495.035Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 5.703.828 -12.346.859Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 -14.264.518 -3.294.628İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -379 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -14.264.139 -3.294.628Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -9.584 36.783İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -9.584 36.783Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -944.447 -4.762.335Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -8.320.351 486.915Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,7 7.480.853 -984.288İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -21.609 -5.966İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 7.502.462 -978.322Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 345.290 88.641Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 561.138 -1.655.118İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 -553.553İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 561.138 -1.101.565Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 894.368 230.892İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -983.608 -295.038Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -983.608 -323.972Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 0 28.934Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.519.298 -12.028.945Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -92.927 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 1.837.322 51.157YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.270.348 -5.072.771Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 748.002Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 748.002Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -31.270.348 -5.820.773Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -31.270.348 -5.820.773FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.284.170 33.984.711Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 21.000.705 35.605.273Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 21.000.705 35.605.273Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 1.725.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları30 0 -109İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları30 0 -109İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 109 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 109 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 2.035.079 9.445.403Kredilerden Nakit Girişleri47 2.035.079 9.445.403Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -4.069.766 -6.775.981Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -4.069.766 -6.775.981Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -677.036 -582.266Ödenen Temettüler30 -2.469.341 0Ödenen Faiz37 -3.176.968 -1.099.199Alınan Faiz37 2.916.388 1.246.603Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)30 0 -3.855.013YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.277.515 16.934.152NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.277.515 16.934.152DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.065.853 15.016.701DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.343.368 31.950.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 44.494.439 32.065.853Finansal Yatırımlar47 7.445.771 13.149.599Ticari Alacaklar7 29.860.857 16.267.139İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 379 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 29.860.478 16.267.139Diğer Alacaklar9 11.555 1.971İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 11.555 1.971Stoklar10 11.756.459 10.812.012Peşin Ödenmiş Giderler12 9.122.789 802.438İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 9.122.789 802.438Diğer Dönen Varlıklar29 1.307.580 323.972ARA TOPLAM103.999.450 73.422.984TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR103.999.450 73.422.984DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 94.506.635 26.482.098Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.397.889 1.066.205Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 5.487 10.606Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 5.487 10.606TOPLAM DURAN VARLIKLAR95.910.011 27.558.909TOPLAM VARLIKLAR199.909.461 100.981.893KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 260.692 1.120.715İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 260.692 1.120.715Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,47 6.063.714 4.447.960İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 592.653 457.863İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 5.471.061 3.990.097Ticari Borçlar7 12.341.548 5.357.538İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 39.489 61.098İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 12.302.059 5.296.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Bor 27 678.603 333.313Diğer Borçlar9 698.601 137.463İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 698.601 137.463Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.516.315 1.621.947İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.516.315 1.621.947Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 1.888.479 51.157Kısa Vadeli Karşılıklar25 187.849 151.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 103.726 67.645Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 84.123 83.973ARA TOPLAM24.635.801 13.221.711TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.635.801 13.221.711UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6,47 3.254.641 6.232.103İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 820.625 588.344İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 2.434.016 5.643.759Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.558.299 1.152.036Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 2.087.835 602.300TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.900.775 7.986.439TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.536.576 21.208.150ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar168.372.885 79.773.743Ödenmiş Sermaye30 26.875.000 25.150.000Geri Alınmış Paylar (-)30 0 -109Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 43.600.965 22.600.260Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 38.872.357 4.218.258Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 38.872.357 4.218.258Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 38.911.604 4.285.418Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -39.247 -67.160Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 2.072.898 1.578.341Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 23.263.095 17.613.858Net Dönem Karı veya Zararı30 33.688.570 8.613.135TOPLAM ÖZKAYNAKLAR168.372.885 79.773.743TOPLAM KAYNAKLAR199.909.461 100.981.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 105.803.325 61.471.222Satışların Maliyeti28,31 -84.150.229 -47.270.643TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.653.096 14.200.579BRÜT KAR (ZARAR)21.653.096 14.200.579Genel Yönetim Giderleri28 -2.605.262 -1.843.437Pazarlama Giderleri28 -5.609.714 -3.405.414Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 6.887.027 2.297.457Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -6.584.019 -2.674.631ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.741.128 8.574.554Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 57.753 986.847Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -14.532 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -282.984 12.040FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.501.365 9.573.441Finansman Gelirleri37 27.950.458 4.636.363Finansman Giderleri37 -4.227.818 -3.516.545SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.224.005 10.693.259Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.535.435 -2.080.124Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -5.904.233 -2.066.892Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 2.368.798 -13.232SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.688.570 8.613.135DÖNEM KARI (ZARARI)33.688.570 8.613.135Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar- 0 0Ana Ortaklık Payları41 33.688.570 8.613.135Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 1,25000000 0,35000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 1,27000000 0,35000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar34.654.099 26.202Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 38.473.540 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 34.891 32.753Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 -3.854.332 -6.551Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi38 -3.847.354 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38 -6.978 -6.551Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar- 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.654.099 26.202TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)68.342.669 8.639.337Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları68.342.669 8.639.337http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003934BIST