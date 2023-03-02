***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 02.03.2023Genel Kurul Tarihi 06.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe TİREAdres İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - 2022 yıl kârı konusunda müzakere ve karar,9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar ile verdiği burslar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağışlar ve verilecek burslar için üst sınır belirlenmesi,11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-Dinamik Isı_02032023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı-Dinamik Isı_02032023.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 06 Nisan 2023 Perşembe Günü saat 11:00'da İbni Melek OSB Mah. Yol 1 Sok. No:15 Tire Organize Sanayi Bölgesi TOSBİ Konferans Salonu Tire/İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119388BIST