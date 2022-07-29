***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
29.07.2022 19:09
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı dahilinde, çıkarılmış sermayesinin çıkarılmış sermayesinin 35.410.742,70 TL'si Emisyon Primi hesabından, 1.146.794,47 TL'si Özel Fonlar hesabından ve 16.386.212,83 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 79.818.750,00 TL'ye arttırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049514
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
18:0517,9304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0081
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
18:0518,2814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
18:051.017,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.017,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|12,23
|1.702.285
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.463.070
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.528.428
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.182.549
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.791.907
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|50.802.835
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.761.091
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.269.923
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.912.856
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 1,41
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 6,51
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 2,73
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 6,25
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 2,37
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 1,15
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9245
|17,9334
|% 0,06
|
|Euro
|18,2760
|18,2982
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,7634
|21,8726
|% -0,04
|
|Frank
|18,7662
|18,8793
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7568
|4,7807
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|9,03
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|4,86
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.779
|6.863
|29,00
|
|Yarım
|3.303
|3.355
|14,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,26
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASUZU
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17:57UNLU
Yüzde 5.26 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 672, 520 adet işlem
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17:56AGHOL
Yüzde 8.45 oranında artışla 68.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 610 adet işlem