***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 80.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı dahilinde, çıkarılmış sermayesinin çıkarılmış sermayesinin 35.410.742,70 TL'si Emisyon Primi hesabından, 1.146.794,47 TL'si Özel Fonlar hesabından ve 16.386.212,83 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 79.818.750,00 TL'ye arttırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049514BIST