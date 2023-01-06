***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.01.2023 16:25
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı Güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Karar Değişikliği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 700.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.12.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 19.12.2022 tarih ve 2022/29 sayılı Yönetim Kurulu kararımızın yerine geçmek üzere,
1. Şirket'in 80.000.000 (seksen milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 700.000.000 (Yediyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,
2. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli duyuruların yapılmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095325
BIST