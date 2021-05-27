***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
27.05.2021 18:46
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Üretim Hattı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
1.400.000,00 EURO
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%4
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%54
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%11
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%55
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%24
Alım Koşulları
150.000,00 Euro'su Peşin, Kalanı 30.03.2022 tarihi vadeli akreditif
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Aralık 2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Ciro ve karlılığa olumlu yansıması beklenmektedir.
Karşı Taraf
İtalya'daki Tedarikçi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/05/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
SPK mevzuatı kapsamında önemli nitelikte işlem değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin hem halka arz izahnamesinde hem de yayınlanmış olan Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım raporlarında yeni yatırımlar ve kapasite artışı için makina ve teçhizat alınmasının planlandığı ve halka arz gelirinin %45'inin bu amaçla ayrıldığı bildirilmiştir.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan 23.10.2020, 24.11.2020 ve 04.05.2021 tarihli duyurularımız kapsamında,
Şirketimizin 04.05.2021 tarih ve 523451 numaralı 36.534.000,00 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi'ndeki yatırımlarımıza istinaden
Tire Organize Sanayi Bölgesi 1730 Ada, 5 No'lu Parsel'de inşa edilecek olan yeni Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisinde kullanılmak üzere 1.400.000,00 EURO tutarındaki Ekstrüzyon ve Vulkanizasyon Fırını ve Ekipmanları alımına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu makina ve ekipmanlarının 2021 yılı Aralık ayında teslim alınması öngörülmektedir. Sözleşmeye ilişkin işlemler 27.05.2021 (bugün) tamamlanmıştır.
Söz konusu yatırım ve üretime geçiş süreçleri ile ilgili gelişmeler özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde kamuoyuna duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938507
BIST