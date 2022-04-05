***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 05.04.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararı ileŞirketimizce, bir taraftan ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak, diğer taraftan maliyet tasarrufu ve verimliliğimizi artırmak amacıyla, 5. üretim tesisimiz olarak bünyemize katılan Elastomerik Kauçuk Üretim Tesisinin 14.000 m2 olan çatı alanına Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması maksadıyla yatırım kararını almıştır.GES yatırımına ilişkin, prosedür başvurularının gerçekleştirilmesi, fabrikanın çatı panellerinin demontaj ve montajı tesisi ve ihtiyaç duyulan tüm işlerle ilgili olarak, araştırmaların yapılması ile firmalarla gerçekleştirilecek sözleşmelerin imzalanması konularında Yönetim Kurulu Başkanı ile Planlama ve Mühendislik Müdürü'nün yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016075BIST