***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2022 18:46
***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.04.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararı ile
Şirketimizce, bir taraftan ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak, diğer taraftan maliyet tasarrufu ve verimliliğimizi artırmak amacıyla, 5. üretim tesisimiz olarak bünyemize katılan Elastomerik Kauçuk Üretim Tesisinin 14.000 m2 olan çatı alanına Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması maksadıyla yatırım kararını almıştır.
GES yatırımına ilişkin, prosedür başvurularının gerçekleştirilmesi, fabrikanın çatı panellerinin demontaj ve montajı tesisi ve ihtiyaç duyulan tüm işlerle ilgili olarak, araştırmaların yapılması ile firmalarla gerçekleştirilecek sözleşmelerin imzalanması konularında Yönetim Kurulu Başkanı ile Planlama ve Mühendislik Müdürü'nün yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016075
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