***DNISI* *GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.06.2023 09:12
***DNISI******GMTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DNISI, GMTAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DNISI.E % 50 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,613 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GMTAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1777777 TL Teorik Fiyat: 12,262 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156617
BIST
18:105.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
0
En Yüksek
0
18:1022,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 5,61%
|| 1,2097
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
22,8980
En Düşük
21,5447
18:1024,4443
En Yüksek
|Değişim
|: 5,60%
|| 1,2962
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
24,6542
En Düşük
23,1104
18:101.426,05
En Yüksek
|Değişim
|: 4,76%
|| 64,78
|Açılış
|: 1.426,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.445,94
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler18:10
|DNISI
|9,92
|20.043.235
|% 50,00
|
|GMTAS
|12,44
|74.394.104
|% 1,45
|
|AYES
|19,00
|919.290
|% 0,00
|
|BALAT
|15,55
|1.168.475
|% 0,00
|
|CMENT
|62,50
|443.819
|% 0,00
|
|CASA
|128,10
|578.760
|% 0,00
|
|ATSYH
|65,95
|3.102.464
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,94
|1.254.442
|% 0,00
|
|CMENT
|62,50
|443.819
|% 0,00
|
|BRKO
|3,88
|1.140.584
|% 0,00
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,00
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 0,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,00
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|22,7619
|22,7937
|% 5,68
|
|Euro
|24,4213
|24,4262
|% 5,52
|
|Sterlin
|27,9772
|28,1175
|% 4,76
|
|Frank
|24,8010
|24,9504
|% 4,81
|
|Riyal
|6,0131
|6,0433
|% 4,88
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-1,27
|
|Altın Gr.
|1.439
|1.439
|77,61
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.675
|4.886
|259,00
|
|Çeyrek
|2.330
|2.443
|130,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|17,25
|17,27
|0,91
|
|B. Petrol
|75,86
|75,86
|-0,43
|
Seans Raporu
18:10
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