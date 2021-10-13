***DNYVA* *AKMEN* *EKOFA* *ZORLF* *ZKBVK* *YATVK* *DENIZ* *IEP* *DNFIN* *DEVA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***DNYVA******AKMEN******EKOFA******ZORLF******ZKBVK******YATVK******DENIZ******IEP******DNFIN******DEVA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, DENIZ, DEVA, DNFIN, DNYVA, EKOFA, IEP, YATVK, ZKBVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYME2114 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32254 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA42318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK32210 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKE2121 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 İtfaDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKE2121 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKK2123 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS42216 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFE2111 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 İtfaQINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IEP TRYQPYS00045 GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 13/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeSUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/10/2021 Taksitli İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSE2214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/10/2021 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32224 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970393BIST