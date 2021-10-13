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***DNYVA* *AKMEN* *EKOFA* *ZORLF* *ZKBVK* *YATVK* *DENIZ* *IEP* *DNFIN* *DEVA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

13.10.2021 17:52



***DNYVA******AKMEN******EKOFA******ZORLF******ZKBVK******YATVK******DENIZ******IEP******DNFIN******DEVA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, DENIZ, DEVA, DNFIN, DNYVA, EKOFA, IEP, YATVK, ZKBVK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYME2114 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32254 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA42318 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK32210 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKE2121 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKE2121 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKK2123 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS42216 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFE2111 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 İtfa
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IEP TRYQPYS00045 GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 13/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/10/2021 Taksitli İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKSE2214 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/10/2021 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2112 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32224 FİNANSMAN BONOSU 13/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970393


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