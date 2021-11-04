***DNYVA* *AKTVK* *ALNTF* *ZORLF* *HLVKS* *VAKVK* *NRHOL* *BOGVY* *AKBNK* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve









***DNYVA******AKTVK******ALNTF******ZORLF******HLVKS******VAKVK******NRHOL******BOGVY******AKBNK******AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AGHOL, AKBNK, AKTVK, ALNTF, BOGVY, DNYVA, HLVKS, NRHOL, VAKVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 4.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKK2115 FİNANSMAN BONOSU 4.11.2021 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK43012 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 4.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK2117 FİNANSMAN BONOSU 4.11.2021 İtfaBOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRSBOVY52229 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 4.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS82212 FİNANSMAN BONOSU 4.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2142 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 4.11.2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2142 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 4.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL82219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 4.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK2111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 4.11.2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK2111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 4.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFA2113 FİNANSMAN BONOSU 4.11.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974795BIST