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***DNYVA* *AKTVK* *ALNTF* *ZORLF* *HLVKS* *VAKVK* *NRHOL* *BOGVY* *AKBNK* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve

04.11.2021 17:29
***DNYVA* *AKTVK* *ALNTF* *ZORLF* *HLVKS* *VAKVK* *NRHOL* *BOGVY* *AKBNK* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş


***DNYVA******AKTVK******ALNTF******ZORLF******HLVKS******VAKVK******NRHOL******BOGVY******AKBNK******AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AGHOL, AKBNK, AKTVK, ALNTF, BOGVY, DNYVA, HLVKS, NRHOL, VAKVK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AGHOL TRSYAZI52315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 4.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKK2115 FİNANSMAN BONOSU 4.11.2021 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK43012 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 4.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK2117 FİNANSMAN BONOSU 4.11.2021 İtfa
BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRSBOVY52229 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 4.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS82212 FİNANSMAN BONOSU 4.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2142 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 4.11.2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK2142 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 4.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL82219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 4.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK2111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 4.11.2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK2111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 4.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFA2113 FİNANSMAN BONOSU 4.11.2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974795


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 34,10 5.178.274 % 10,00  
SONME 31,32 9.542.458 % 9,97  
EUYO 3,77 4.443.316 % 9,91  
DOBUR 69,95 21.072.237 % 9,73  
EGEEN 1.431,20 205.395.539 % 8,92  
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Tam 3.690 3.783 -7,20  
Yarım 1.784 1.830 -3,48  
Çeyrek 895 915 -1,74  
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B. Petrol 82,78 82,78 2,24  
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