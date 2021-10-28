***DNYVA* *OSMEN* *DENIZ* *TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
28.10.2021 12:54
***DNYVA******OSMEN******DENIZ******TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DENIZ, DNYVA, OSMEN, TRMNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK12215 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS12219 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TRFOSMKE2124 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2021 İtfa
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRSTERA42213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973171
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0667
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6177
En Düşük
9,5185
12:3511,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0056
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,2256
En Düşük
11,1178
12:35549,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,22
|Açılış
|: 549,80
|
|Önceki Kapanış
|: 551,02
|
556,03
En Düşük
548,87
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|DENGE
|1,39
|371.937
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|DENGE
|1,39
|371.937
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5856
|9,5942
|% 0,70
|
|Euro
|11,1498
|11,1536
|% 0,05
|
|Sterlin
|13,1579
|13,2239
|% 0,42
|
|Frank
|10,4652
|10,5282
|% 0,58
|
|Riyal
|2,5449
|2,5576
|% 0,50
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-14,00
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,25
|83,25
|-0,41
|
Seans Raporu
12:35
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-
15:42
SARKY, PEGYO, KZBGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:27
KARYE, ATSYH, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:27
FRIGO, TIRE, TURSG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:12
GOZDE, PEGYO, BIOEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:57
DOGUB, ZRGYO, HEDEF değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında