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***DNYVA* *OSMEN* *DENIZ* *TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

28.10.2021 12:54



***DNYVA******OSMEN******DENIZ******TRMNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DENIZ, DNYVA, OSMEN, TRMNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK12215 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS12219 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TRFOSMKE2124 FİNANSMAN BONOSU 28/10/2021 İtfa
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRSTERA42213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 28/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973171


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FRIGO 21,00 10.361.617 % 0,00  
GARAN 9,85 1.896.702.592 % 0,00  
EREGL 19,69 373.854.048 % 0,00  
DENGE 1,39 371.937 % 0,00  
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Sterlin 13,1579 13,2239 % 0,42  
Frank 10,4652 10,5282 % 0,58  
Riyal 2,5449 2,5576 % 0,50  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 -14,00  
Altın Gr. 550 550 -0,95  
Cumhuriyet 3.649 3.704 45,00  
Tam 3.620 3.711 30,50  
Yarım 1.750 1.795 14,76  
Çeyrek 878 898 7,37  
Gümüş.Ons 23,81 23,84 -0,25  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 -0,04  
B. Petrol 83,25 83,25 -0,41  
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