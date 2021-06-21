***DNYVA* *ZORLF* *AKTIF* *GARAN* *MGROS* *BRKT* *TCRYT* *EKTVK* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***DNYVA******ZORLF******AKTIF******GARAN******MGROS******BRKT******TCRYT******EKTVK******ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, BRKT, DNYVA, EKTVK, GARAN, MGROS, ODEA, TCRYT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK1132212 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 21/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT621A2 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/06/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT621A2 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. DNYVA TRFDVYS92112 FİNANSMAN BONOSU 21/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2210 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN82115 FİNANSMAN BONOSU 21/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIA2118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/06/2021 İtfaODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD62118 FİNANSMAN BONOSU 21/06/2021 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2111 FİNANSMAN BONOSU 21/06/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943414BIST