***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2022 18:54
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyesi Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Burcu ÇALIKLI'nın atanmasına ve kendisine Bankamız adına müştereken A Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, Burcu ÇALIKLI bugün yemin ederek görevine başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993227
BIST
18:052.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 18,18
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
18:0513,3945
En Yüksek
|Değişim
|: -2,99%
|| -0,4124
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,1661
18:0515,3202
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -0,3795
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,0502
18:05778,92
En Yüksek
|Değişim
|: -3,68%
|| -29,80
|Açılış
|: 778,92
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
771,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.613.663
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
|
|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
|
|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3391
|13,3845
|% -3,06
|
|Euro
|15,2613
|15,3259
|% -2,38
|
|Sterlin
|18,0861
|18,1768
|% -3,54
|
|Frank
|14,4274
|14,5143
|% -3,03
|
|Riyal
|3,5198
|3,5375
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,89
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-17,53
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,00
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|0,82
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
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17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
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17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
-
17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
-
17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem