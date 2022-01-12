***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyesi Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Burcu ÇALIKLI'nın atanmasına ve kendisine Bankamız adına müştereken A Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiş olup, Burcu ÇALIKLI bugün yemin ederek görevine başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993227BIST