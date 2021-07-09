***DOAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
09.07.2021 16:53
***DOAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DOAS
12.07.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
DOGUS OTOMOTIV DOAS 1,3636363 1,1590908
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950018
BIST
17:001.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:008,6674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0253
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
17:0010,2899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0263
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
17:00502,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,24
|Açılış
|: 502,80
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:00
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,38
|102.672.470
|% 9,26
|
|EDIP
|2,87
|16.664.243
|% 7,49
|
|SILVR
|5,98
|41.070.327
|% 6,03
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|FADE
|17,47
|48.291.803
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.413.978
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.083.957
|% -9,84
|
|IDEAS
|55,30
|11.717.584
|% -8,14
|
|KTSKR
|17,37
|69.333.450
|% -8,10
|
|KRDMD
|7,25
|654.762.098
|% 2,40
|
|THYAO
|13,61
|638.124.017
|% -0,37
|
|PETKM
|5,48
|610.612.944
|% 2,62
|
|GARAN
|8,50
|596.421.609
|% -0,70
|
|EREGL
|17,98
|493.973.689
|% 2,39
|
|PEKGY
|1,10
|232.083.957
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,30
|313.771.593
|% 2,22
|
|PETKM
|5,48
|610.612.944
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,85
|184.706.028
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,25
|654.762.098
|% 2,40
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6637
|8,6674
|% -0,29
|
|Euro
|10,2853
|10,2899
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,9769
|12,0370
|% 0,17
|
|Frank
|9,4320
|9,4888
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3051
|2,3167
|% -0,28
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|1,10
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|-12,37
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|-5,99
|
|Çeyrek
|803
|822
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,00
|
|B. Petrol
|75,07
|75,07
|0,95
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:13TIRE
Yüzde 5.47 oranında artışla 7.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 468, 412 adet işlem
-
17:12EDIP
Yüzde 7.49 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 149, 158 adet işlem
-
17:10NTGAZ
Yüzde 9.65 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 458, 259 adet işlem
-
17:09SILVR
Yüzde 6.38 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 886, 910 adet işlem
-
17:08BASGZ
Yüzde 5.11 oranında artışla 13.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 860, 079 adet işlem