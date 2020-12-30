***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2020 11:51
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895570
BIST
13:091.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,26
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:097,3467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:099,0196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0391
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:09443,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,12
|Açılış
|: 443,63
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:09
|TGSAS
|11,56
|113.921.129
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.775.982
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.167.291
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.262.435
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.139.265
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,20
|10.468.011
|% -9,45
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|102.366
|% -4,35
|
|BURVA
|50,90
|2.694.211
|% -3,78
|
|INVEO
|47,16
|40.105.725
|% -3,76
|
|GUBRF
|82,60
|1.692.000.505
|% 8,04
|
|ASELS
|18,68
|1.683.212.664
|% 4,36
|
|HALKB
|5,68
|1.182.624.143
|% 4,80
|
|GARAN
|10,24
|1.140.125.875
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,75
|956.981.367
|% 2,15
|
|HALKB
|5,68
|1.182.624.143
|% 4,80
|
|VAKBN
|4,75
|956.981.367
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|723.953.070
|% 3,38
|
|EKGYO
|2,18
|364.776.736
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,08
|450.422.388
|% 0,65
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3407
|7,3467
|% -0,66
|
|Euro
|8,9945
|9,0196
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,9424
|9,9923
|% -0,08
|
|Frank
|8,2705
|8,3204
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9516
|1,9613
|% -0,65
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|0,04
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-13,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-10,21
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|-4,94
|
|Çeyrek
|708
|724
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,56
|51,56
|0,33
|