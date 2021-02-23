***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 10:20
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911599
BIST
10:371.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.547
10:377,0136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0074
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:378,5448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:37409,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,83
|Açılış
|: 409,06
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:35
|KRGYO
|7,71
|24.788.758
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|9.580.486
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|SASA
|36,32
|453.166.330
|% -9,97
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|UFUK
|25,52
|178.334
|% -7,06
|
|SASA
|36,32
|453.166.330
|% -9,97
|
|KOZAL
|138,80
|282.998.285
|% 0,22
|
|KARSN
|5,51
|262.345.230
|% -1,25
|
|THYAO
|12,62
|203.166.549
|% -0,16
|
|OTKAR
|411,70
|199.360.372
|% 4,87
|
|IHLAS
|1,06
|52.394.655
|% -2,75
|
|KARSN
|5,51
|262.345.230
|% -1,25
|
|ODAS
|4,09
|137.345.513
|% -0,73
|
|VAKBN
|4,55
|136.517.368
|% -0,44
|
|TSKB
|1,79
|40.053.977
|% 0,56
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0142
|7,0178
|% -0,05
|
|Euro
|8,5437
|8,5500
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,8670
|9,9165
|% 0,30
|
|Frank
|7,8201
|7,8672
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8699
|1,8793
|% 0,23
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|1,51
|
|Altın Gr.
|410
|410
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,07
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|0,80
|