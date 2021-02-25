***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:28
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912736
BIST
17:481.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
17:487,2054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
17:488,8287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1025
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
17:48414,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,54
|Açılış
|: 414,11
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,87
En Düşük
412,52
BIST En Aktif Hisseler17:48
|LINK
|51,70
|119.016.298
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|154.889.779
|% -9,79
|
|THYAO
|13,35
|2.638.459.134
|% 4,05
|
|PETKM
|5,22
|2.093.981.675
|% 1,16
|
|SASA
|41,26
|1.718.259.323
|% 3,30
|
|KOZAL
|128,30
|1.693.085.922
|% -3,90
|
|PGSUS
|87,90
|1.591.876.817
|% 6,16
|
|EKGYO
|2,29
|1.331.873.247
|% 0,88
|
|PETKM
|5,22
|2.093.981.675
|% 1,16
|
|TSKB
|1,72
|534.454.975
|% -1,15
|
|KARSN
|4,25
|1.200.219.047
|% -9,57
|
|IHLAS
|0,89
|226.464.788
|% -1,11
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2006
|7,2054
|% 0,50
|
|Euro
|8,8204
|8,8287
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,1950
|10,2461
|% 0,88
|
|Frank
|7,9413
|7,9891
|% 0,84
|
|Riyal
|1,9175
|1,9272
|% 0,61
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-20,23
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|65,95
|65,95
|-0,23
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
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17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
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17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
-
17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 97 artarak (% 0.62 ) 1, 304