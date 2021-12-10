***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 15:24
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982659
BIST
16:102.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -12,59
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
16:1013,9114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1242
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
16:1015,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1199
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
16:10793,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 6,65
|Açılış
|: 793,52
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,88
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler16:10
|HEDEF
|5,39
|76.027.393
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.876.512
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.683.419
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|41.209.616
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,40
|4.379.463.339
|% 1,82
|
|PETKM
|9,10
|2.295.721.205
|% 1,79
|
|SISE
|15,63
|2.085.165.618
|% 1,49
|
|KRDMD
|10,48
|1.905.910.070
|% -0,19
|
|GARAN
|11,72
|1.344.603.235
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,49
|950.589.066
|% -1,58
|
|PETKM
|9,10
|2.295.721.205
|% 1,79
|
|TSKB
|1,57
|349.835.255
|% -3,68
|
|THYAO
|22,40
|4.379.463.339
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,52
|671.603.616
|% -2,49
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9008
|13,9114
|% 0,90
|
|Euro
|15,6596
|15,7157
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,3185
|18,4104
|% 0,78
|
|Frank
|14,9888
|15,0791
|% 0,80
|
|Riyal
|3,6974
|3,7160
|% 0,90
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-1,04
|
|Altın Gr.
|793
|794
|6,27
|
|Cumhuriyet
|5.253
|5.333
|39,00
|
|Tam
|5.229
|5.361
|39,69
|
|Yarım
|2.527
|2.593
|19,20
|
|Çeyrek
|1.268
|1.297
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|0,06
|
|B. Petrol
|75,09
|75,09
|0,67
|