***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 11:57
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021716
BIST
14:412.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 19,98
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:4114,6660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0294
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:4115,8369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0429
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:41933,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,74
|Açılış
|: 933,11
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:41
|DAGHL
|19,29
|9.075.297
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.105.129
|% 9,95
|
|YATAS
|15,90
|168.582.148
|% 8,53
|
|IHAAS
|20,02
|24.099.908
|% 7,46
|
|IHEVA
|1,17
|29.048.105
|% 7,34
|
|ISGYO
|11,07
|51.867.728
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.275.501
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|22.919.331
|% -9,90
|
|METRO
|1,29
|75.451.823
|% -5,84
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|GARAN
|14,46
|1.711.845.842
|% 0,28
|
|KRDMD
|16,42
|1.670.116.360
|% 1,73
|
|THYAO
|37,84
|1.605.062.314
|% 0,53
|
|TUPRS
|256,10
|1.249.335.342
|% 1,83
|
|SISE
|18,05
|1.154.289.228
|% -0,11
|
|ODAS
|2,51
|845.794.447
|% 5,46
|
|TSKB
|2,03
|549.348.917
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,92
|714.214.582
|% 0,69
|
|YKBNK
|5,35
|1.144.744.269
|% 2,10
|
|DOHOL
|3,85
|618.031.655
|% 1,85
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6622
|14,6660
|% 0,20
|
|Euro
|15,8264
|15,8369
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,0194
|19,1148
|% 0,16
|
|Frank
|15,3956
|15,4883
|% -0,23
|
|Riyal
|3,8983
|3,9178
|% 0,35
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|0,78
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.152
|6.305
|-25,87
|
|Yarım
|2.973
|3.050
|-12,52
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|-6,26
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,24
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