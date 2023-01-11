***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:35
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100218
BIST
14:394.847
En Yüksek
|Değişim
|: -2,83%
|| -141,08
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.833
14:3918,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:3920,2029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0412
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:391.137,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.137,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:37
|SDTTR
|56,65
|5.934.994
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.410.354
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|41.320.544
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,42
|273.020.090
|% 7,38
|
|GOZDE
|21,06
|348.167.421
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|366.581.148
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|26.285.075
|% -9,98
|
|FLAP
|12,18
|202.415.883
|% -9,98
|
|ODAS
|8,89
|735.972.907
|% -0,34
|
|ENJSA
|29,84
|469.486.222
|% -4,54
|
|AHGAZ
|90,40
|372.883.706
|% 0,44
|
|HKTM
|67,10
|366.581.148
|% -9,99
|
|PRDGS
|7,42
|273.020.090
|% 7,38
|
|EKGYO
|8,33
|2.012.262.140
|% -2,00
|
|YKBNK
|8,91
|1.893.441.307
|% -6,51
|
|KRDMD
|17,76
|3.014.788.594
|% -2,09
|
|SKBNK
|2,63
|397.214.072
|% -3,66
|
|KATMR
|2,10
|304.373.487
|% -9,48
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7770
|18,7792
|% 0,03
|
|Euro
|20,1926
|20,2008
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6914
|22,8052
|% -0,24
|
|Frank
|20,2203
|20,3421
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% -0,02
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|6,18
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,20
|
|Cumhuriyet
|7.649
|7.764
|30,00
|
|Tam
|7.681
|7.737
|2,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|80,42
|80,42
|0,32
|