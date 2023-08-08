***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2023 16:47
***DOAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182106
BIST
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17:417.419
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -51,45
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
17:4127,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
17:4129,5926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0917
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
17:411.677,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,66
|Açılış
|: 1.676,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler17:39
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.555.141.118
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|324.434.680
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|101.742.471
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|6.283.340
|% 9,99
|
|AKSUE
|34,02
|385.703.309
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|TKNSA
|26,36
|389.850.410
|% -9,42
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|KORDS
|84,10
|520.101.542
|% -8,24
|
|THYAO
|258,80
|11.958.575.129
|% -3,03
|
|ASTOR
|114,60
|7.159.401.256
|% 6,80
|
|KOZAL
|27,88
|5.751.414.318
|% 1,98
|
|YKBNK
|14,67
|4.591.407.388
|% -1,15
|
|ISCTR
|15,97
|4.471.418.125
|% -1,24
|
|YKBNK
|14,67
|4.591.407.388
|% -1,15
|
|SKBNK
|3,18
|881.451.953
|% 2,25
|
|EKGYO
|8,93
|2.513.975.558
|% -2,19
|
|ISCTR
|15,97
|4.471.418.125
|% -1,24
|
|ADESE
|1,97
|454.873.594
|% 4,23
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9898
|27,0452
|% 0,31
|
|Euro
|29,5871
|29,6025
|% -0,28
|
|Sterlin
|34,2362
|34,4079
|% -0,45
|
|Frank
|30,6864
|30,8713
|% -0,34
|
|Riyal
|7,1803
|7,2163
|% 0,13
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-7,08
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.178
|11.278
|132,00
|
|Yarım
|5.593
|5.665
|66,00
|
|Çeyrek
|2.797
|2.832
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|-0,30
|
|B. Petrol
|84,37
|84,37
|-0,97
|
Seans Raporu
17:39
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17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 68 kaybederek (% -1.07 ) 8, 001
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17:54XU100
Endeks 7, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 125, 758.00 milyon TL de
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17:54TURGG
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 287.00 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 587 adet işlem
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17:53DZGYO
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 034, 836 adet işlem
-
17:51YAYLA
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 551, 647 adet işlem